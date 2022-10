Porr startet ein Aktienrückkaufprogramm im Ausmaß von maximal 785.565 Stück bzw bis zu 2 Prozent des Grundkapitals. Der dafür vorgesehene maximale Kapitalbedarf beträgt 10 Mio. Euro. Das Rückkaufprogramm beginnt am 7.10.2022 und dauert bis voraussichtlich 30.06.2023. Der Rückkauf soll ausschließlich über die Wiener Börse sowie über multilaterale Handelssysteme erfolgen.Porr ( Akt. Indikation: 9,37 /9,40, 4,28%) De S Immo hat, wie berichtet, ihre Strategie angepasst und trennt sich von Immobilien in Deutschland. Die ersten Deals sind bereits verhandelt. Sowohl in Rostock als auch in Leipzig wurden größere Portfolios verkauft. In beiden Fällen wurde über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart.S Immo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...