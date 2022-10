Anleger, die Alphabet im Depot haben, dürften heute vor Freude in die Luft springen. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund vier Prozent an. Dadurch kostet der Titel nun 99,64 USD. Ziehen sich die Bären nun komplett zurück und überlassen den Bullen das Feld?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Alphabet der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Alphabet-Analyse einfach hier klicken.

Trotz des Anstiegs bleibt die Technik angespannt. Weil die nächste maßgebliche Haltezone auf dem Weg nach unten nun jederzeit unterboten werden kann. Bisher lag dieser Tiefpunkt bei 96,03 USD. Bei Alphabet ist also Hochspannung angesagt.

Wer die übergeordnete Perspektive bei seinen Investments in den Vordergrund stellt, bekommt momentan eher keinen Zuspruch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...