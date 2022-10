Das amerikanische Unternehmen Life Storage Inc. (ISIN: US53223X1072, NYSE: LSI) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 1,08 US-Dollar je Aktie ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 26. Oktober 2022 (Record date: 14. Oktober 2022. Im Juli 2022 erhöhte das Unternehmen die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Vorquartal (1,00 US-Dollar) um 8 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet zahlt Life Storage (ehemals Sovran Self ...

