Die Wiener Börse hat die Handelsstatistik für die ersten drei Quartale präsentiert. Durch den Sondereffekt Russland-Ukraine-Krieg liegt der Aktienumsatz im Jahresverlauf 2022 mit 58,28 Mrd. Euro um 6 Prozent über dem Vorjahr. Nach einem starken 1. Quartal geprägt von hoher Volatilität, pendelten sich die Aktienumsätze im 3. Quartal bei 15,5 Mrd. Euro auf Vorkrisenniveau ein. Der 16. September 2022, ein Quartalsverfallstag an internationalen Terminmärkten, war mit 649 Mio. Euro der stärkste Handelstag. An einem durchschnittlichen Handelstag wurden 235 Mio. Euro Umsatz verzeichnet. Der Umsatzanteil internationaler Börsenmitglieder liegt konstant bei 80 Prozent. Die Marktkapitalisierung aller heimischen, in Wien notierten Unternehmen lag ...

