Heute im gabb: Um 12:28 liegt der ATX TR mit +3.27 Prozent im Plus bei 5923 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -24.54% ytd). Topperformer der PIR-Group sind RBI mit +5.40% auf 12.89 Euro, dahinter Erste Group mit +4.93% auf 23.82 Euro und FACC mit +4.42% auf 6.265 Euro. Zum Vergleich der DAX: 12599 (+2.91%, Ultimo 2021: 15884, -20.68% ytd). - News zu Verbund, Andritz, Börsen-Statistik, Valneva, RBI- 13. Aktienturnier: Tag 2 in Runde 1, Addiko vs. Erste steht +6 zu +5- Nachlese: Oliveira und die Börse, Varta V4Drive SE, VAS- Reingehört bei Aventa- Unser Robot sagt: OMV, Post, RBI und weitere Aktien auffällig; Herbert Juranek führt im CEO-Ranking- Smeil Nominierungen 2022: Trading der Besten, growney Blog, Finanzrocker, DividendenSparer, Aktiengram, MittelstandsWiki- ...

