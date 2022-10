Der vergleichsweise unbekannte US-Elektroautohersteller und direkter Konkurrent von Tesla, Rivian machte am Montag durch einen satten Kurssprung auf sich aufmerksam. Nachbörslich schoss der Wert dieser Aktie um neun Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen seine Produktions- und Auslieferungszahlen für dieses Jahr bestätigt hatte. Während bei Tesla zahlreiche Produktionskürzungen in Shanghai und Deutschland die Produktionszahlen in diesem Jahr etwas gedämpft haben, blickt der Autobauer Rivian ...

Den vollständigen Artikel lesen ...