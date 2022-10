Amazon-Aktionäre sind heute in absoluter Partystimmung. Immerhin wird die Aktie mit einem Plus von rund fünf Prozent gehandelt. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Versuchen die Bären die Bullen bloß zu blenden oder geht es jetzt längerfristig nach oben?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Amazon der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Amazon-Analyse einfach hier klicken.

In der Charttechnik überwiegen trotz des Kursschubs die dunklen Wolken. Denn eine wichtige Unterstützung kann nach wie vor quasi jederzeit unterkreuzt werden. Dieser markante Punkt wurde bei 112,06 USD markiert. Daher verspricht die Technik absolute Hochspannung.

Bearish eingestellte Anleger könnten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...