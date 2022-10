Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Einschränkungen im Energiebereich beschäftigen die Menschen mittlerweile rund um den Globus. Unter Experten scheint ausgemacht, dass Wasserstoff eine der aussichtsreichsten Lösungsansätze ist, um die Energieproblematik global in den Griff zu bekommen. Heute vermeldet Norwegens Vorzeige-Wasserstoffunternehmen NEL, dass das Unternehmen in den USA in den Genuss einer millionenschweren Förderung kommt.

Vom US-Verteidigungsministerium erhält NEL insgesamt 5,6 Millionen US-Dollar über einen Zeitraum von 19 Monaten. Damit soll die Entwicklung von PEM-Elektrolyseuren vorangetrieben werden, die vor allem durch eine kostengünstige Speicherung von Wasserstoff bestechen. NELs Vizepräsidenten für den Bereich Forschung und Entwicklung zeigt sich begeistert: "Dieses Projekt wird ein wichtiger Wegbereiter für die Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff in ...

