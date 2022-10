Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börse hat am Dienstag mit deutlichen Kursgewinnen geschlossen, der ATX konnte um 3,5% zulegen und gliederte sich damit in die Erholung an den großen europäischen Börsen ein. Erneut sorgten vor allem starke Vorgaben von der Wall Street für Auftrieb, dort hatten bereits zu Wochenbeginn Hoffnungen, dass schwache Konjunkturdaten die Dringlichkeit aggressiverer Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed verringern, für klare Kurszuwächse gesorgt. Als ein Beispiel für die nun geringeren Zinserwartungen wurde die aktuelle Entscheidung der australischen Notenbank genannt, die sich am Dienstag für eine kleine Zinsanhebung um 0,25 Prozent entschied, in den Vormonaten hatte sie ihren Leitzins noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...