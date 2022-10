Frankreich startet Verfahren zur Verstaatlichung von Stromkonzern EDFHolcim schliesst Übernahme von Izolbet abRoche will neue Daten zur Behandlung seltener Muskelerkrankungen vorlegen Grenkes Neugeschäft wird dank höherer Zinsen wieder profitabler hGears AG passt seine 2022 Prognose an - Verschiebungen und Stornierungen von nachgefragten Volumina Heidelberg Pharma AG gibt Änderung der Prognose bekannt Pilotengewerkschaft ruft bei Eurowings zu Streik am Donnerstag auf Nordex Group erhält von Exilion Tuuli Aufträge über 100 MW in Finnland PSI passt die Jahresziele aufgrund des Geschäftsverlaufs im Bereich Elektrische Netze nach unten an Rheinmetall erwartet Australiens Auftragsvergabe weiter bis Ende 2022 Shop Apotheke in Q3 mit operativem Gewinn - Umsatz 285 Mio EUR ...

Den vollständigen Artikel lesen ...