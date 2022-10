Die Börsen-Rallye der vergangenen Tage ist insbesondere getrieben von den Bankentiteln. So verzeichnet die Deutsche Bank deutliche Zugewinne und konnte sich mit diesem Anstieg über eine wichtige Marke schieben. Für den neuen Höhenflug gibt es gleich zwei Auslöser, die den Kurs auch in den kommenden Wochen weiter beflügeln könnten…

Zum Einen haben die Anleger deutlich gemacht, dass das Risikomanagement der Deutschen Bank deutlich robuster ist als das der Konkurrenz. So war die Credit Suisse am Wochenende in Negativ-Schlagzeilen gerückt und wurde an der Börse regelrecht abgestraft. Davon wurde zunächst auch die Deutsche Bank in Mitleidenschaft gezogen, konnte diese Schwäche aber umso fulminanter überwinden.

Zum Anderen dürfte die Deutsche Bank von einer nun doch wohl langsameren Zinserhöhung seitens der Notenbanken profitieren. Zwar profitieren Bankentitel generell von steigenden Zinsen, doch ein zu schneller Anstieg birgt ...

