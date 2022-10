HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3430 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/18 geht es u.a. darum, dass das aktuelle Börse Social Magazine in der Druckerei ist, dass dieser Podcast auf Rang 6 in den Apple Charts für Luxemburg ist. Weiters: EVN ist heute 12.000 Tage an der Börse und die Bawag hatte vor einem Jahr All-time-High, Valneva war mutig, Knaus Tabbert mit Transfer von BMW, Andritz hat 2 , tolle Kursziele für OMV und voestalpine und ein fürchterliches Ende. Der Podacst mit Knaus-IR Manuel Taverne https://boersenradio.at/page/podcast/3427 . Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...