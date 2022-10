Arg gebeutelt werden heute die Aktionäre von MorphoSys. Schließlich muss die Aktie mit einem Minus von rund drei Prozent wieder ordentlich Federn lassen. Auf 20,37 EUR reduziert sich damit der Preis für ein Wertpapier. Sehen wir hier nur einen kleinen Rücksetzer oder ist das der Anfang einer Baisse?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Einbruchs bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur MorphoSys-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von MorphoSys der letzten drei Monate.Für eine ausführliche MorphoSys-Analyse einfach hier klicken.

Zwar müssen die Anleger heute mächtig schlucken, doch die Charttechnik ist bullish zu interpretieren. Die nächste charttechnische Hürde ist nämlich nach wie vor in unmittelbarer Reichweite So reicht ein Plus von nur rund rund dreizehn bis zum 4-Wochen-Hoch. Bisher liegt dieser Bestwert bei 23,02 EUR. Die Ausgangslage könnte also spannender kaum sein.

Spekulative Anleger überlegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...