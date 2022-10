Für SMA Solar-Aktionäre kommt es heute knüppeldick. Schließlich stürzt der Kurs rund fünf Prozent in die Tiefe. Auf 46,48 EUR reduziert sich damit der Preis für ein Wertpapier. Gewinnen die Bären jetzt dauerhaft die Oberhand?

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Denn dadurch kommt die nächste wichtige Haltezone immer näher. Ein weiterer Rutsch von rund 1,0 Prozent würde bedeuten, dass die Aktie auf den tiefsten Stand der vergangenen vier Wochen fällt. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 46,04 EUR in den Weg. Wir stehen also unmittelbar vor der Entscheidung.

Zu beachten ist in jedem Fall der 200er-GD, der aktuell ...

