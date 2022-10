Die täglichen Bedrohungen, die uns seit Jahren in einem immer einseitiger an der Negativinterpretation orientierten Medien-Universum erreichen, haben Wirkung gezeigt. Gemäß aktuellen Statistiken geht die Zuseher-Frequenz zurück. Emotionale Therapie als Selbstverteidigung gegen Depression. Diese Wandlung trifft uns direkt und persönlich, eine andere Wandlung erreicht aber in immer stärkerem Ausmaß unser Wirtschaftsgefüge. Die Firmen passen sich an. Und das ist gut so. Die Gemengelage aus Lockdown, Home-Office, Konsum-Schecks, Gesundheitsbewusstsein, Energiepreisen, Inflation, Rabatt-Markerl-Konsum, Lieferkettenirrsinn, Halbleitermafia und Sicherheitsgedanken über Hollywood-Fantasien hinaus, lässt aus der Not neue Ideen reifen, ...

