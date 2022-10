Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Silber Philharmoniker 1/1 -10,33% auf 29,33, davor 4 Tage im Plus (20,97% Zuwachs von 27,04 auf 32,71), Wiener Privatbank 0% auf 6,2, davor 4 Tage im Minus (-10,14% Verlust von 6,9 auf 6,2), Strabag -1,42% auf 38,3, davor 3 Tage im Plus (2,24% Zuwachs von 38 auf 38,85), RBI -0,46% auf 12,96, davor 3 Tage im Plus (9,41% Zuwachs von 11,9 auf 13,02), CA Immo -1,63% auf 30,2, davor 3 Tage im Plus (4,78% Zuwachs von 29,3 auf 30,7), Erste Group -0,04% auf 23,99, davor 3 Tage im Plus (8,01% Zuwachs von 22,22 auf 24), Andritz -0,4% auf 44,92, davor 3 Tage im Plus (4,54% Zuwachs von 43,14 auf 45,1), EVN -1,47% auf 17,38, davor 3 Tage im Plus (4,26% Zuwachs von 16,92 auf 17,64), Palfinger 0% auf 20,45, davor 3 Tage im Plus (4,02% Zuwachs von 19,66 auf 20,45), ...

