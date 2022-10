Exxon Mobil-Aktionäre sind heute in absoluter Partystimmung. Derzeit verzeichnet der Kurs ein Plus von rund fünf Prozent. Durch diesen Anstieg beträgt der Preis nur noch 99,93 USD. Ist das der Beginn der nächsten Aufwärtsbewegung oder nur ein Tropfen auf den heißen Stein?

Kursverlauf von Exxon Mobil der letzten drei Monate.

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund 0,0 Prozent. Bei 99,94 USD liegt der Hochpunkt. Der Kampf um die Entscheidungsmarken läuft also unter ...

