Zinn wird zum Löten und auch in Solarzellen verbaut Erzeugt wird Zinn mit dem Rohstoff Zinnstein. Es besitzt eine silberweiße Farbe, die sich durch Regen und Kälte durch Oxidation mehr in Grau verwandelt. Verwechselt werden kann Zinn mit Zink oder Blei. Dabei wirkt Zink eher stumpf und wird fleckig. Blei nimmt in Lauf der Zeit eine dunkelgraue Farbe an und es ist schwerer als Zinn oder Zink. Zinn erkennt man also an der silbrig-weißen oder grauglänzenden Farbe. Es lässt sich leicht biegen, bricht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...