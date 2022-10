In St. Pölten errichtet die PHC Primary Health Care Service GmbH ein neues Gesundheitszentrum. Finanziert wird das Projekt durch einen Sustainability Bond der BKS Bank. Konkret vergibt die BKS Bank mit den Emissionserlösen aus der Anleihe einen Kredit zum Bau des Gesundheitszentrums St. Pölten an die PHC Primary Health Care Service GmbH."Nachhaltige Geldanlagen liegen nicht nur im Trend, sondern leisten einen wertvollen Beitrag bei der Finanzierung von zukunftsweisenden Projekten. Der Bau des neuen Gesundheitszentrums in St. Pölten ist ein solches Projekt und wir freuen uns sehr, dieses mit einem Sustainability Bonds zu finanzieren", so Herta Stockbauer, Vorstandvorsitzende der BKS Bank.

