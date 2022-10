Heute im gabb: Um 12:38 liegt der ATX TR mit -0.30 Prozent im Minus bei 5885 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -25.03% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Warimpex mit +4.41% auf 0.71 Euro, dahinter Pierer Mobility mit +3.82% auf 57.1 Euro und Frequentis mit +1.63% auf 25 Euro. Zum Vergleich der DAX: 12469 ( -0.96%, Ultimo 2021: 15884, -21.50% ytd). - News zu XXXLutz, Post, Wiener Börse, Polytec, Cleen Energy, Wolftank, Lenzing, OMV, Aus für Pflichtveröffentlichungen- 13. Aktienturnier: Packende 1. Runde - Nachlese: Christian Drastil Podcast Nr. 6 in Luxemburg- Unser Robot sagt: OMV, Polytec, UBM und weitere Aktien auffällig; Gerald Grohmann führt den 2. Tag im CEO-Ranking- We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: Uniqa, Valneva und VBV- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...