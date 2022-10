DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In China waren die Börsen wegen des Nationalfeiertags geschlossen.

FREITAG: In China bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertags geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.16 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 3.433,45 -0,41% -20,12% Stoxx50 3.401,31 -0,73% -10,92% DAX 12.470,78 -0,37% -21,49% FTSE 7.000,88 -0,73% -4,49% CAC 5.936,42 -0,82% -17,01% DJIA 30.026,34 -0,82% -17,37% S&P-500 3.753,87 -0,78% -21,24% Nasdaq-Comp. 11.089,66 -0,53% -29,12% Nasdaq-100 11.515,22 -0,50% -29,44% Nikkei-225 27.311,30 +0,70% -5,14% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 138,87 -110 *zu Vortag

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,38 87,76 +0,7% +0,62 +25,6% Brent/ICE 93,90 93,37 +0,6% +0,53 +27,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 167,83 173,69 -3,4% -5,87 +170,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.711,47 1.716,08 -0,3% -4,61 -6,5% Silber (Spot) 20,55 20,73 -0,8% -0,17 -11,8% Platin (Spot) 926,43 921,95 +0,5% +4,48 -4,5% Kupfer-Future 3,48 3,52 -1,0% -0,04 -21,3%

Die Ölpreise tendieren etwas fester in der Nähe eines Dreiwochenhochs.

FINANZMARKT USA

Etwas leichter - Die Perspektive auf die Geldpolitik hat sich bereits am Vortag wieder geändert. Zu Quartalsbeginn hatte noch die Aussicht auf eine weniger restriktive geldpolitische Haltung der US-Notenbank im Gefolge einiger schwacher Daten und der jüngsten Marktturbulenzen zu einer kräftigen Erholung der Aktienkurse geführt. "Aber in den letzten 24 Stunden haben solide US-Daten eine Gegenbewegung zu diesem Narrativ ausgelöst, da sie der Fed mehr Spielraum für weitere Zinserhöhungen in den kommenden Monaten geben sollten", so Henry Allen, Stratege bei der Deutschen Bank. Mit einem Plus von 2,2 Prozent reagiert die Aktie von Costco Wholesale auf die Mitteilung des Großhandelsunternehmens, dass der Umsatz im September 10,1 Prozent über Vorjahr lag. Under Armour sinken um 0,5 Prozent. Bei dem Sportartikelhersteller wird David Baxter zukünftig das Amerika-Geschäft führen, weil Stephanie Pugliese das Amt aufgibt. Peloton gewinnen 2,1 Prozent. Der Fitnessgeräte-Hersteller streicht 500 Stellen, das entspricht 12 Prozent aller Arbeitskräfte. Integer Projects (-8,6%) leiden unter einer Gewinnwarnung. Jeweils nach Vorlage von Quartalszahlen liegen Resources Connection fast 10 Prozent im Minus, Richardson Electronics dagegen 7,3 Prozent im Plus.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas leichter - "Die Short-Deckungen sind abgeschlossen", so ein Händler mit Blick auf die starken Rally-Gewinne vom Montag und Dienstag. Nun fehlten die Anschlusskäufe, und das führe zu einem "gemischten Bild" am Markt. Die Verliererseite wurde von den Aktien der Versorger, der Versicherer und der rohstoffnahen Basic Resources angeführt. Dagegen konnten sich Autoaktien nach dem schwachen Mittwoch gemessen an ihrem Stoxx-Branchenindex um 1,1 Prozent erholen, und Technologie-Titel schlossen sogar 1,2 Prozent im Plus. Im DAX stiegen Zalando um 3,2 Prozent, Porsche Holding um 2,6 Prozent und Sartorius um 2,2 Prozent. Auf der anderen Seite gaben Munich Re mit den hohen Schäden durch den Orkan "Ian" 2,6 Prozent ab und Hannover Rück 2 Prozent. An der Verliererspitze standen die Versorger Eon und RWE mit Rückgängen bis zu 2,9 Prozent. Unter Druck standen die Aktien von Shell nach ihrem Zwischenbericht. Die Titel fielen in Amsterdam um 3,1 Prozent. Hier belastete vor allem die Erwartung geringerer Handelsumsätze im Bereich Integrated Gas. Für die Aktie von Home24 ging es um 125 Prozent nach oben. Die Einrichtungshauskette XXXLutz will den Online-Möbelhändler übernehmen. Profiteur war auch die Aktie des Mitbewerbers Westwing (+19,2%), die ebenfalls nun als potenzieller Übernahme-Kandidat gesehen werden könnte.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:29 Mi, 18:11 % YTD EUR/USD 0,9819 -0,7% 0,9925 0,9873 -13,6% EUR/JPY 142,24 -0,5% 143,41 142,77 +8,7% EUR/CHF 0,9710 -0,0% 0,9710 1,0175 -6,4% EUR/GBP 0,8780 +0,6% 0,8731 0,8749 +4,5% USD/JPY 144,85 +0,2% 144,56 144,64 +25,8% GBP/USD 1,1185 -1,2% 1,1317 1,1285 -17,3% USD/CNH (Offshore) 7,0797 +0,1% 7,0411 7,0755 +11,4% Bitcoin BTC/USD 20.104,09 +0,2% 20.348,89 20.074,49 -56,5%

Der Dollar legt in dem risikoscheuen Umfeld zu, nachdem er bereits am Vortag kräftig vorgerückt war. Der Dollar-Index gewinnt 0,8 Prozent.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend freundlich - Die Aufwärtstendenz seit Beginn des aus Aktienmarktsicht als gewinnträchtig geltenden letzten Quartals des Jahres setzte sich damit fort. Lediglich Hongkong scherte nach dem Kursfeuerwerk vom Vortag leicht nach unten aus mit einem aber eher moderaten Minus von 0,4 Prozent im Späthandel. Andernorts ging es nach oben, am kräftigsten in Seoul um 1,0 Prozent. Der Nikkei-225-Index in Tokio verbesserte sich um 0,7 Prozent. Das Marktbarometer in Sydney schloss kaum verändert. Die Aktienmärkte nahmen den Schwung der Wall Street mit. Dort hatten die Indizes zwar knapp im Minus geschlossen, hatten sich im Handelsverlauf aber von deutlicheren Anfangstiefs fast vollständig wieder erholt. Beruhigt zeigten sich die Ölpreise im asiatischen Geschäft. Sie bewegten sich kaum, nachdem sie vortags nach dem mit 2 Millionen Barrel hoch ausgefallenen Förderkürzungsplan der Opec+ weiter gestiegen waren. Ölaktien waren gesucht, in Tokio gewannen Inpex 2,0 und Idemitsu Kosan 0,9 Prozent, in Hongkong CNOOC 1,4 und in Sydney Woodside 2,6 Prozent. In Tokio schnellten Rakuten Group um 4,6 Prozent nach oben, befeuert von Berichten, wonach Mizuho Financial Group (-0,2%) 20 Prozent an dem Internetunternehmen, das auch eine Internetbank betreibt, erwerben will. Korea Shipbuilding & Offshore Engineering verteuerten sich in Seoul um 6,3 Prozent nach dem Erhalt neuer Großaufträge.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

MUNICH RE

hat ihre Richtlinien für die Versicherung von Öl- und Gasprojekten verschärft. Deutschlands größter Rückversicherer hat sich ehrgeizige Dekarbonisierungsziele gesetzt und kündigte an, nicht mehr in Verträge oder Projekte zu investieren oder diese zu versichern, die ausschließlich die Planung, die Finanzierung, den Bau oder den Betrieb neuer Öl- und Gasfelder betreffen.

RWE

Die Ratingagentur Moody's hat ihre Bonitätseinstufung für den Energiekonzern RWE mit "Baa2" bestätigt. Der Rating-Ausblick bleibt stabil. Moody's Investors Service erklärte, die Bestätigung des Emittentenratings spiegele die Einschätzung wider, dass die angekündigte Übernahme der Con Edison Clean Energy Businesses Inc für 6,8 Milliarden US-Dollar eine Fortsetzung der Strategie des Essener DAX-Konzerns darstelle, bei der erneuerbare Energien eine immer wichtigere Rolle im Ertragsmix spielen sollen.

AMAZON

will für die Feiertage im Herbst und Winter 150.000 Mitarbeiter einstellen und damit in etwa so viele wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Bei den Stellen handelt es sich um eine Mischung aus Vollzeit-, Saison- und Teilzeitstellen im gesamten Betriebsnetz, von der Verpackung und Kommissionierung bis hin zur Sortierung und zum Versand, wie die Amazon.com mitteilte.

ARCELORMITTAL

Das indische Gemeinschaftsunternehmen von Arcelormittal und der japanischen Nippon Steel Corp, Arcelormittal Nippon Steel India, hat die umweltrechtliche Genehmigung zur Erweiterung der Rohstahlproduktionskapazität seines Werks in Hazira erhalten. Das indische Umweltministerium gab grünes Licht für den Plan und ebnete damit den Weg für den Beginn des Projekts, das die Erhöhung der jährlichen Produktionskapazität von 9 Millionen Tonnen auf rund 15 Millionen Tonnen vorsieht.

CREDIT SUISSE

sucht einem Agenturbericht zufolge nach einem externen Investor, der eine Abspaltung des Beratungs- und Transaktionsgeschäfts mit entsprechenden Mitteln finanziert und im Gegenzug eine Beteiligung an dem boutiqueähnlichen Geschäft erhält. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen weiter berichtet, könnte im Zuge dessen auch der vor Jahren aufgegebene Markenname First Boston wiederbelebt werden. Credit Suisse First Boston war einst die Investmentbaning-Sparte der schweizerischen Großbank.

SHS/VALE

Die SHS Stahl-Holding Saar GmbH & Co. KG und die Vale SA haben eine Absichtserklärung zur Verringerung des Kohlendioxidausstoßes bei der Stahlerzeugung unterzeichnet. Diese sieht vor, dass SHS, die Holding- und Führungsgesellschaft für die saarländische Stahlindustrie, die einige ausgewählte Aufgaben für die Stahlproduzenten Saarstahl und Dillinger Hütte übernimmt, mit Vale zusammenarbeiten wird, um das grüne Brikett und die Eisenerzpellets des brasilianischen Bergbauunternehmens stärker zu nutzen und so die CO2-Emissionen zu reduzieren.

TOYOTA

kann nach mehreren Pannen die Produktion seines ersten elektrischen SUV wieder starten. Das Verkehrsministerium in Tokio genehmigte die von Toyota vorgelegten Pläne zur Behebung der Probleme. Der Konzern hatte im Juni alle bis dahin ausgelieferten 2.700 Elektro-SUVs zurückrufen müssen.

