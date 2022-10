DAX Index X-Sequentials Daytrading 7.10.2022Sehr geehrte Leser/Innen,Der DAX-Index eröffnete am Donnerstag, den 6.10.2022 höher bei 12593.41 Punkten. Das Tageshoch lag anschließend bei 12643.22 Punkten. Der DAX-Index notierte daraufhin bis 12533.32 Punkten tiefer und schloss bei 12470.77 Punkten. Der DAX-Index fand im 4 Stunden Chart mit dem bisherigen Wochen Hoch bei 12673.35 Punkten Widerstand an einer X-Sequentials Abwärtstrend Marke bei 12574.68 Punkten. So lange das Wochen Hoch nicht überboten ...

