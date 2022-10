Technischer Fortschritt, erneuerbare Energie und Industrialisierung 4.0 erfordern ungeahnte Mengen an Rohstoffen, die so aktuell noch gar nicht vorhanden sind! Daher gilt es mit Hochdruck neue Lagerstätten zu finden!

Revival Gold durchteuft bei Bohrungen auf Beartrack-Arnett einen weiteren langen, hochgradigen Abschnitt mit 3,49 Gramm Gold pro Tonne auf 115,4 Metern, einschließlich 10,12 Gramm Gold pro Tonne auf 11,4 Metern

Quelle: Revival Gold

Wichtig ist, dass dieses Bohrloch 242D 150 Meter tiefer reicht als frühere Bohrungen und einen bereits beeindruckenden Mineralisierungskörper erweitert. Die Zone Joss erstreckt sich derzeit über mehr als einen Kilometer in Streichrichtung und über eine durchschnittliche vertikale Ausdehnung von etwa 500 Metern, wobei die wahre Mächtigkeit der mineralisierten Zone auf im Schnitt 10 bis 30 Meter geschätzt wird. Weitere Ergebnisse von Joss werden noch vor Jahresende erwartet.

Zusätzlich zu den Bohrungen bei Joss ist ein zweites Kernbohrgerät mit Infill- und Erweiterungsbohrungen im Oxid-Zielgebiet Haidee bei Beartrack-Arnett beschäftigt. Das erste Bohrloch, AC22-085D, wurde bereits fertiggestellt und die Probenahme ist im Gange. Bei Beartrack-Arnett wurden seit Beginn der Bohrungen im Juni ungefähr 2.900 Meter des für dieses Jahr geplanten 5.000 Meter umfassenden Kernbohrprogramms gebohrt.

Neuer Ankerinvestor für Hannan Metals! Im Rahmen einer der strategischen Privatplatzierungsfinanzierung hat Teck Resources fast 9,2 Millionen Stammaktien von Hannan zu einem Preis von 0,28 CAD pro Stammaktie gezeichnet und damit einen Bruttoerlös von 2.570.400 CAD erzielt. Vor der Privatplatzierung besaß Teck keine Wertpapiere von Hannan. Nach Abschluss der Privatplatzierung hält Teck 9,0 % der ausgegebenen Stammaktien von Hannan. Damit ist Tech Resources neben dem Joint Venture Partner JOGMEC eine strategische Partnerschaft eingegangen, um in den kommenden Jahren die Erprobung mehrerer großflächiger Mineralsysteme in den Vorlandbecken und im Backarc von Peru zu planen.

Tier One Silver gibt die Ergebnisse von Schlitzproben aus dem Projekt Curibaya im Süden Perus bekannt. Das Programm zur Entnahme von Schlitzproben wurde in erster Linie innerhalb der strukturellen Korridore von Cambaya im nordöstlichen Bereich des Projekts durchgeführt, der am höchsten gelegen ist, und konzentrierte sich auf die Definition aussichtsreicher Strukturen für Silbermineralisierungen.

Quelle: Tier One Silver

Zu den Highlights dieses Programms zählen:

4,5 Meter mit 408,2 g/t Silber (Ag) und 1,48 g/t Gold (Au), einschließlich 1 m mit 1.768,0 g/t Ag und 6,33 g/t Au in 22CRT-080,

8 m mit 349,1 g/t Ag und 0.46 g/t Au, einschließlich 1 m mit 2.680,0 g/t Ag und 3,14 g/t Au, in 21CRT-56 und

2,5 m mit 136,4 g/t Ag und 0,82 g/t Au, einschließlich 0,5 m mit 568,0 g/t Ag und 3,37 g/t Au, in 22CRT-101

In den kommenden Wochen werden weitere Ergebnisse von Schlitzproben aus den Korridoren Sambalay und Tipal sowie die Ergebnisse der geophysikalischen Untersuchung Controlled-Source-Audio-Magneto-Tellurics (CSAMT) erwartet, die bei der Definition eines Kupferporphyr-Ziels helfen sollen.