Nach sechs erfolgreichen Jahren übergibt Axel Müller Ende Oktober das Amt des Geschäftsführers an den erfahrenen Schweizer Pharma-Manager Lucas Schalch.Pratteln - Nach sechs erfolgreichen Jahren übergibt Axel Müller das Amt des Geschäftsführers an den erfahrenen Schweizer Pharma-Manager Lucas Schalch, der den Einsatz für Generika und Biosimilars als kostengünstige Alternativen zu Originalpräparaten fortsetzen wird. Am 1. November erfolgt der von langer Hand geplante Führungswechsel an der Spitze von Intergenerika. Nach sechs erfolgreichen Jahren...

Den vollständigen Artikel lesen ...