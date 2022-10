Die FACC ehrte langgediente Mitarbeiter, die in diesem Jahr ein rundes Dienstjubiläum feiern. FACC CEO Robert Machtlinger war Gratulant und Jubilar zugleich: Er ist seit 40 Jahren bei der FACC an Bord. Geehrt wurden alle Jubilare ab einer Dienstzeit von 10 Jahren. Insgesamt wurden 256 Crew Mitglieder auf die Bühne geholt und entsprechend geehrt, ausgezeichnet und belohnt. Alle Dienstjahre zusammengerechnet standen so 3.780 Jahre Erfahrung auf der Bühne. FACC CEO Robert Machtlinger gratulierte zum Jubiläum: "Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die teilweise weit über 10 Jahre bei uns an Bord sind, sind ein Beleg von Loyalität und zugIeich auch Garant für stete Innovation und stetige Weiterentwicklung. Ich bedanke mich stellvertretend für die ...

