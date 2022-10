Der Hamburger Windkraftanlagenbauer Nordex konnte sich an der Börse zuletzt spürbar berappeln. Dem September-Einbruch folgte in den ersten Tagen des Oktobers eine kräftige Rallye. Nun erhält Nordex einen weiteren Großauftrag im Gegenwert von rund 100 Millionen Euro. Das dürfte die Kursfantasie beim Windkraftspezialisten weiter anregen…

Der größte Windkraftbetreiber Finnlands Exilion hat beim Hamburger Windkraftanlagenbauer Anlagen mit einer Gesamtleistung von 100 Megawatt geordert. Die Anlagen, die auf dem Land installiert werden, sollen im Frühjahr 2024 errichtet werden. Der Auftrag ist ein weiterer Beleg für die gute Auftragslage bei Nordex. Zuletzt war einzig die Marge das Problem, doch daran arbeitet Nordex bereits mit Hochdruck.

Nordex arbeitet also weiter fieberhaft an einer Trendwende. Auch die Aktie schickt sich an, die Abwärtstrends endlich zu durchbrechen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...