Der Mainzer Impfstoffplatzhirsch BioNTech arbeitet weiter an einer erfolgreichen Zukunft. Denn wie das Unternehmen gestern bekannt gab, haben die Mainzer mit Australien eine Absichtserklärung unterzeichnet. Auch an der Börse scheint BioNTech wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Denn die Aktie konnte zuletzt einen soliden Boden ausbilden und findet nun wieder den Weg nach oben…

Der australische Bundesstaat Victoria und BioNTech haben eine Absichtserklärung über eine strategische Partnerschaft unterzeichnet. BioNTech will mRNA-basierte Impfstoffe und Therapien erforschen und letztlich auch entwickeln und produzieren. Dabei wollen die Mainzer in Melbourne eine mRNA-Produktionsanlage errichten, um Produktkandidaten zu erforschen und zu entwickeln.

An der Börse sah es vor etwas mehr als einer Woche für die BioNTech-Aktie noch recht übel aus. ...

