Mit Timber Pioneer von UBM Development entsteht im Europaviertel in Frankfurt am Main derzeit das erste Bürogebäude in Holz-Hybrid-Bauweise. Für die vorgefertigten Attika-Elemente, setzt Projektentwickler UBM Development auf das österreichische Unternehmen Overtec, das seit zwei Jahren auch in Deutschland aktiv ist. Die Bauteile aus einem Holz-Zement-Gemisch aus dem Unternehmen von Sebastian Hilscher verursachen bei der Herstellung bis zu 63 Prozent weniger Emissionen und tragen damit zur Klimafreundlichkeit von Timber Pioneer bei. Das letzte, etwa 25 Kilogramm schwere, Attika-Element lieferte Hilscher nun selbst mit dem Lastenfahrrad vom Firmensitz im oberösterreichischen Attnang-Puchheim nach Frankfurt am Main und legte in den letzten Tagen 600 Kilometer und ...

