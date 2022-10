Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres war die Gesamtleistung von Daldrup & Söhne noch rückläufig, was aber vor allem den üblichen Schwankungen im Projektgeschäft geschuldet ist. Im Gesamtjahr soll die Gesamtleistung mit 42 Mio. Euro plangemäß nur noch knapp unter dem hohen Vorjahreswert liegen. Sehr erfreulich ist, dass D&S in den ersten sechs Monaten das EBIT von 0,6 auf 1,2 Mio. Euro trotzdem verdoppeln konnte. Auch wenn dabei ein positiver Einmaleffekt in Höhe von knapp 400 Tsd. Euro ...

