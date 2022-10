Aktionäre, die Roblox im Depot haben, dürfte es heute die Laune verhageln. So weist die Anzeigetafel für die Aktie ein Minus von rund acht Prozent aus. Durch diesen Abschlag liegt der Wert bei nur noch 35,88 USD. Stehen wir damit nur vor dem endgültigen Absturz?

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.

Die übergeordnete Charttechnik hat sich mit diesem Abschlag verschlechtert. Denn neue Verkaufssignale sind nun jederzeit greifbar. So fehlen bis zum 4-Wochen-Tief nur noch rund sieben Prozent. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 33,57 USD in den Weg. Die nächsten Tage dürften also die ein oder andere Überraschung parat halten. ...

