HÖREN :https://boersenradio.at/page/podcast/3438 Christiane Mitterwallner war in einer der besten Zeiten, die es für den ÖSV je gab, Fixpunkt im Damenteam mit Schwerpunkt Super-G und Riesentorlauf. Ein Weltcupsieg 1998 im Super-G, die Teilnahme bei Olympia und davor Bronze bei der Junioren-WM waren ihre Highlights. Unter dem Motto "Strategie. Macht. Erfolg." ist Christiane heute als Beraterin und Coach für Teams, Organisationen und High Performer aus Sport, Wirtschaft, Politik, Startups und etablierten Unternehmen tätig. Wir reden aber auch über ihre Zeit als Nachrichtensprecherin im Salzburger Lokalradio, die Verbindung zur Gastronomie und die Werkstatt. Ach ja: LinkedIn wirft mir aus "You both worked at Erste Bank". Auch da frage ...

