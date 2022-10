Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der ATX gewinnt auf Wochensicht über 5% und überspringt (zumindest kurzfristig) auch wieder die 2.800-Punkte-Marke, die letztendlich dann nicht ganz gehalten werden konnte. Folgt man dem Parablic System, so könnte man bereits von einer Bodenbildung sprechen, der Trend zeigt nun wieder leicht nach oben. MACD und Momentum generieren zudem kurzfristig betrachtet Kaufsignale. Der etwas später reagierende DMI hingegen sieht noch kein Ende des Abwärtstrends, der jedoch - dem ADX folgend - deutlich an Stärke verloren hat. Für den österreichischen Leitindex ist es nun wesentlich, sich jenseits der 2.800 Punkte festzusetzen. Das nächste Ziel wäre das 50% Fibonacci-Retracement bei 2.851 Punkten. In dieser Region würden wir uns den ATX in der ...

