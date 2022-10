Die Erholungsrallye an den Märkten wurde zuletzt von den Bankentiteln angeführt. Auch die Deutsche Bank konnte einen Teil der erlittenen Verluste an der Börse zurückgewinnen. Dabei stimmt die Gesamtsituation für Deutschlands Vorzeigebank durchaus positiv, denn viele Faktoren sprechen für ein großes Comeback. Für Anleger also eine neue Chance…

Einen positiven Einfluss auf die Kursentwicklung dürfte zum einen der Vergleich zu Branchenkollegen haben. Denn am Wochenende war die Credit Suisse aufgrund eines schlechten Risiko-Managements vor allem in den sozialen Medien unter Druck geraten und auch der Deutschen Bank wurde hier ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Allerdings sind sich die Experten einig, dass die deutsche Großbank in diesem Bereich besser aufgestellt ist.

Zum Anderen dürfte die Deutsche Bank von einer nun doch wohl langsameren Zinserhöhung seitens der Notenbanken profitieren. Zwar profitieren Bankentitel generell von steigenden Zinsen, doch ein zu schneller Anstieg birgt auch immer die Gefahr ...

