Die energiehungrige Chemie-Industrie galt im Zuge der Energiekrise beinahe als pleite. Insbesondere für BASF sahen die Experten schon die Lichter ausgehen. Doch die Ludwigshafener zeigen sich davon völlig unbeirrt und vermeldeten in der vergangenen Woche gleich zwei News, die das Potenzial haben, das Bild von BASF massiv zu verändern. Auch an der Börse hat sich die angespannte Lage deutlich beruhigt…

Die komplette BASF-Analyse können Sie hier abrufen.

So plant BASF in Kürze grünen Wasserstoff in der Produktion einzusetzen und damit den CO2-Ausstoß deutlich zu reduzieren. Die EU-Kommission hat nun entschieden, dieses Vorhaben als "Important Project of Common European Interest" zu werten. Damit fallen die üblichen Obergrenzen bei staatlichen Förderungen weg. Bund und Länder wollen das Projekt mit mehreren hundert Millionen Euro unterstützen!

Gleichzeitig hat BASF in der vergangenen Woche mit Hannong Chemicals ein Joint Venture gegründet, um den asiatisch-pazifischen Raum zu bedienen. Das Joint ...

Den vollständigen Artikel lesen ...