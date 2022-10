Lanxess-Anleger wurden in den vergangenen Tagen von einer Aufwärtswelle erfasst. Denn im Vergleich zum Niveau der Vorwoche notiert der Kurs heute 6,07 Prozent höher. Das Wertpapier ging an zwei der fünf Sitzungen mit Aufschlägen aus dem Handel. Gerade am Dienstag konnte Lanxess mit einem Plus von 6,03 Prozent besonders überzeugen. Haben sich die Bullen damit vollständig vom zurück gezogen und den Bären das Feld überlassen?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Die Bäume für die Bullen wachsen auch nach dieser Rallye nicht in den Himmel. Weil hier nun jederzeit neue technische Verkaufssignale greifbar sind. So notiert der Kurs nur rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...