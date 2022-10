Kräftig den Hintern versohlt bekamen in den vergangenen Tagen MorphoSys-Aktionäre. Schließlich gab der Kurs im Verhältnis zur Vorwoche 7,04 Prozent nach. An vier der fünf Tage ging es für den Titel nach unten. Gerade das Freitag-Minus von 2,76 Prozent schmerzte MorphoSys besonders. Hier sehen wir nun also einen offenen Schlagabtausch zwischen Bullen und Bären.

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Nach diesem Kursrutsch müssen sich die Bullen jetzt in Acht nehmen. Denn MorphoSys rutscht immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung. So beträgt der Sicherheitspuffer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...