Der amerikanische Industriekonzern AZZ Inc. (ISIN: US0024741045, NYSE: AZZ) wird am 1. November 2022 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 17 US-Cents je Anteilsschein für das zweite Quartal des Fiskaljahres 2023 ausbezahlen. Record date ist der 18. Oktober 2022. Auf das Jahr hochgerechnet werden somit insgesamt 0,68 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite des Konzern beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 38,40 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...