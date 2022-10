Bernd Braunstein wird als Corporate Counsel den Vorstand in allen rechtlichen Angelegenheiten, von Corporate Governance über Partnerverträge bis hin zu kapitalmarktrechtlichen Belangen, unterstützen. Braunstein war zuletzt bei der Wienerberger AG in leitender Position als Corporate Secretary tätig. Er sagt: "Nach über 16 erfolgreichen Jahren in der Baustoffindustrie ist es spannend, bei Marinomed in die Biotech-Welt und die Entwicklung neuer, innovativer Therapien einzutauchen. Ich gehe mit Respekt an diese neue Aufgabe heran, freue mich aber auf die Zusammenarbeit mit einem hochmotivierten Team und kann mit meiner Erfahrung sicher positiv zum Erfolg von Marinomed beitragen." "Mit seiner breiten Berufserfahrung wird Bernd unsere rechtliche ...

