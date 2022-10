Nach neun schwankungsreichen Monaten an den Kapitalmärkten ist das Umfeld weiterhin von einer hohen Volatilität über die Assetklassen hinweg geprägt. Aktien- und Anleihenmärkte stehen nach wie vor gleichermaßen unter Druck. "Diese Konstellation ist für Mischfondsanleger insofern unangenehm, als dass Anleihen ihre Funktion als stabiler Anker für das Portfolio in diesem Jahr bisher nicht erfüllen konnten," erläutert Jakob Tanzmeister, Investmentspezialist in der Multi-Asset-Solutions-Gruppe bei J.P. Morgan Asset Management. Laut dem Experten gab es im MSCI World Index seit 1990 acht Kalenderjahre, ...

