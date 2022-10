Eine nasale Version des Covid-19-Impfstoffs von AstraZeneca ist in einem frühen Stadium der Studie gescheitert (FT) Cureus mit gutem dritten Quartal 2022 fit für die Zukunft Givaudan verfehlt trotz solidem Wachstum die Erwartungen E-Auto-Boom treibt Erholung des chinesischen Automarkts weiter an - PCA-Daten Aurelius Equity Opportunities veräußert Briar Chemicals Brockhaus Technologies: Sehr positive Entwicklung aller Segmente in Q3 - GJ am oberen Ende der Prognose erwartet Die Deutsche Bank baut den Standort Paris weiter aus, Gespräch mit Frankreich-Chef Frank Krings (BöZ) Die Nordex Group hat im September einen Auftrag aus Polen mit bis zu 137 MW erhalten Qiagen und Bio-Rad Laboratories sprechen über Zusammengehen - Transaktion Wert von mehr als 10 Mrd USD (WSJ) ...

