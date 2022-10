Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Auch der heimische Markt musste gestern etwas nachgeben, der ATX beendete den Handel mit einem Abschlag von 0,3%. Nachdem es am frühen Nachmittag noch nach oben gegangen war, setzten mit dem schwachen Auftakt in den USA Verkäufe ein und das heimische Börsenbarometer rutschte in den negativen Bereich. Auch in Wien standen die Zinserwartungen im Blickpunkt, nach den überraschend positiv ausgefallenen Konjunkturdaten in den USA in der Vorwoche verfestigte sich unter den Marktteilnehmern die Ansicht, dass die Fed von ihrem Zinspfad nicht abrücken dürfte und den Weg der Geldverknappung weiter verfolgen wird. Von den einzelnen Unternehmen kamen wieder sehr wenig signifikante Mitteileilungen, die OMV teilte mit, dass der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...