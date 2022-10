Der Blick auf die Kurstafel dürfte Aixtron-Aktionären heute Tränen in die Augen treiben. Schließlich stürzt der Kurs rund drei Prozent in die Tiefe. Damit können Sie die Anteilsscheine jetzt schon für 25,24 EUR kaufen. Hier sehen wir nun also einen offenen Schlagabtausch zwischen Bullen und Bären.

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Aixtron, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Aixtron der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Aixtron-Analyse einfach hier klicken.

Durch diesen Abverkauf wird das Eis langsam aber sicher richtig dünn. Denn nun kann quasi jederzeit eine neue Verkaufswelle losgetreten werden. Schließlich ist das viel beachtete Ein-Monats-Tief nur noch rund sechs Prozent entfernt. Bei 23,83 EUR liegt dieser markante Punkt. Es könnte kurzfristig also mächtig knallen bei Aixtron.

Die viel beachtete 200-Tage-Linie verläuft derzeit bei 22,35 EUR. Das große ...

Den vollständigen Artikel lesen ...