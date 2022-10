wikifolio Top Trader Richard Dobetsberger spricht im Interview mit dem Börsenradio über das herausfordernde Börsenumfeld und gibt einen Einblick in seine aktuelle Investmentstrategie. Quelle: wikifolio.com Sagenhafte 1.395 Prozent Wertzuwachs erzielte Richard Dobetsberger (Ritschy) mit seinem wikifolio UMBRELLA in den letzten zehn Jahren. Im aktuellen Interview mit dem Börsenradio spricht der wikifolio Trader über das herausfordernde Börsenumfeld und gibt einen Einblick in seine aktuelle Investmentstrategie und die Branchen, auf die er derzeit setzt. Sofort ins Auge springt da die Rüstungsindustrie. ...

