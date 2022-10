HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3447 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/22 geht es um die chancenreiche Pierer Mobility mit Aktienturnier, den Weltmeistertitel für KTM-Hard-Enduro-Pilot Mani Lettenbichler sowie einem Deal in der Schweiz. Rechtsanwalt Georges Leser hat bzgl. des bereits durchgeführten Delistings von startup300 Bedenken angemeldet. Hintergründe für die hohen Verluste seien laut Vorstand im Wesentlichen die Beteiligungen Conda und Pioneer gewesen. Hier gehe es darum, auf Basis welcher anerkannten Bewertungsmethode die jeweiligen Preise ermittelt ...

