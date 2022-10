13. Aktienturnier by IRW-Press: Ein Blick auf Tag 2 im Achtelfinale links. Die in grün geschriebenen Unternehmen sind virtuell im Viertelfinale. Ein besonderer Blick darf Pierer Mobility (Sieger im Turnier 12) und Palfinger (bereits 2 Siege) gelten, denn die beiden haben die Möglichkeit, bei Sieg in diesem Turnier den Wanderpokal für immer zu holen. Spannend ist auch das Bankenduell RBI vs. Erste Group. Die Österreichische Post führt in der Punkte-Gesamtwertung nach 12 Turnieren und liegt jetzt auch im Achtelfinale gegen die Uniqa virtuell vorne, kann diesmal aber den Wanderpokal noch nicht fix holen. Das Achtelfinale umfasst den Zeitraum Schlusskurse Freitag 7.10. bis Schlusskurse Freitag 14.10. Alle Infos und die Rangliste unter ...

