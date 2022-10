Bei der S Immo gibt es eine weitere Änderung im Vorstand. Nach Bruno Ettenauer scheidet auch Friedrich Wachernig aus, und zwar per heutigem. Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat beschlossen, Holger Schmidtmayr in den Vorstand zu berufen. Er war bekanntlich bereits S Immo-Vorstand, und zwar von 2004 bis 2012. Seit 2019 ist es als Risk Manager und Compliance Officer für das Unternehmen tätig. Friedrich Wachernig: "Die fünfzehn Jahre bei der S Immo waren die prägendsten meiner Karriere. Ich blicke mit großer Dankbarkeit und Stolz auf sie zurück. Mein Dank gilt dabei vor allem dem hervorragenden Team. Es war mir eine Freude und Ehre, mit ihnen das Unternehmen zu gestalten. Dieses Team wird auch in Zukunft mit höchstem Engagement für die S Immo ...

