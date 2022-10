IWF befürchtet Dominoeffekte an den globalen Finanzmärkten >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Guten Morgen mit BASF, ProSiebenSat.1, ... » Innovation und Globalisierung sollen ... Neue Studie: IWF befürchtet Dominoeffekte an den globalen Finanzmärkten Nach Ansicht des Internationale Währungsfonds könnten sich die Bedingungen an den Märkten auf "chaotische Weise" verschlechtern. Im Fokus steht die Politik der Notenbanken.

Den vollständigen Artikel lesen ...