Johnson & Johnson zaubert heute einen Blitzstart auf's Parkett. Der Kurs hüpft nämlich regelrecht rund zwei Prozent in die Höhe. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Ist der Weg nach oben dadurch nun frei oder woraus sollten Anleger jetzt besonders achten?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Johnson & Johnson der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Johnson & Johnson-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund zwei Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Dieser Hochpunkt verläuft bei 167,67 USD. Es wird also in den nächsten Tagen einen spannenden Kampf zwischen Bullen und Bären geben.

Anleger, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...