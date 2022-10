Infineon weist am 11.10.2022, 03:58 Uhr einen Kurs von 24.65 EUR an der Börse Xetra auf. Das Unternehmen wird unter "Halbleiter" geführt. Unser Analystenteam hat Infineon auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt. 1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ...

