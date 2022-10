Credit Suisse erneut im Visier der US-Steuerfahnder (Kreise) Mode und Lederwaren bringen LVMH überraschend dickes Umsatzplus Roche sieht längerfristige Wirksamkeit von SMA-Mittel Evrysdi untermauert AUTO1 Group verkauft 163.500 Fahrzeuge in Q3 2022 CropEnergies erzielt Rekordumsatz und -ergebnis im 2. Quartal 2022/23 Gerresheimer erzielt zweistelliges Umsatz- und Ergebniswachstum im 3. Quartal - bestätigt Prognose Einbruch der Stahlpreise durchkreuzt Gewinnziel von Klöckner & Co Nordex Group erhält Auftrag über 95 MW in Spanien Break-even-Ziel gilt unverändert, Gespräch mit About You-Co-Chef Tarek Müller (BöZ) Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument ...

